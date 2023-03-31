أوضح الشيخ راشد المطوع مكونات مائدة النبي صلى الله عليه وسلم في إفطار رمضان.

وقال، خلال حديثه بقناة الرسالة، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُفطرُ على رطباتٍ أو تمراتٌ أو حسا حسواتٍ من ماءٍ.

وأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكثر من الأطعمة والمشروبات بعكس ما يفعله البعض حاليا من إسراف، داعيا إلى عدم الإسراف في الأطعمة.