تضمنت حلقة برنامج “نخوة”، اليوم الخميس، ردة فعل عدد من المواطنين، تجاه شاب سرق أغراض رجل أصيب بنوبة سكر، في وسط السوق.

وقام الشخص بتأدية دور أنه أصيب بنوبة في وسط مول تجاري، وشاب آخر يمثل أنه يسرق أغراض الرجل من الحقيبة.

وسقط الرجل على الأرض، وتجمع حوله عدد من الأشخاص لمساعدته، بينما قام الشاب بفتح الحقيبة وسرق منها الأموال.

ولاحظ المتواجدون أن الشاب قام بسرقة الأغراض، فتجمعوا حوله وحاولوا إجباره على لرد المسروقات.