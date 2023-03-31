تعرضت شابة جامعية تحمل لقب “ملكة جمال النيل”، في مصر للاعتداء على يد جارها، ما تسبب في تشويه وجهها.

والمجني عليها تدعى مروة العشيري 20 عاماً، قد تتبعها الجاني أثناء نزولها من شقتها وانهال عليها بالضرب في وجهها وذراعيها ورأسها.

وأصيبت المجني عليها بـوجهها ومناطق متفرقة من جسدها، حيث انهال الجاني عليها بالضرب وكلما استغاثت كلما انهال عليها المتهم بالضرب ومزق وجهها.

وأفادت في التحقيقات بأنها لا تعلم حتى الآن سبب ارتكاب المتهم للجريمة، موضحة أنها ليست لها علاقة به، وهو مجرد جار لهم يسكن بذات العقار.