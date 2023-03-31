قدم سعد العسيري استشاري طب الطوارئ، عدة نصائح يجب مراعاتها قبل الذهاب إلى العمرة في رمضان.

وأكد أن من لديه أمراض مزمنة عليه أن يذهب للطبيب لمعرفة ما إذا كانت حالتهم الصحية تسمح بالذهاب للعمرة من عدمه.

ونصح من لديه أعراض في الجهاز التنفسي بأن يتجنب الذهاب للعمرة لأنه قد يأخذ العدوى من الأخرين، وفي حال ذهابه للعمرة يجب عند العطاس بتغطية وجهه والاهتمام بغسل اليدين، وارتداء الكمامة.

كما يجب على المعتمر أن يجلب أدويته أو يعرفها حتى يسهل على الفرق الطبية التعامل معه في الحالات الطارئة.