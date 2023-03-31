علقت دائرة الإفتاء العام الأردنية، على واقعة إعلان أحد المطاعم عن منسف بالتقسيط، مؤكدة أن الاستدانة وتحميل النفس فوق قدرتها المالية من أجل التباهي أمام الآخرين بعقد الولائم والعزائم في شهر رمضان حرام.

وقالت الإفتاء في بيان لها: “لا ينبغي لغير المقتدر أن يستدين أو يحمل نفسه ما لا تطيق؛ بتكلف الولائم والعزائم بل قد يحرم ذلك إذا كانت الاستدانة أو التقسيط للوليمة سيسبب تقتيرا على أهل بيته في النفقة”.

وأضافت: “تحرم إن كانت للتباهي أو التفاخر فهذا مما نهى الله عنه، وعليه فلا ينبغي لأحد أن يستدين لفعل وليمة. ولكن من فعل مثل ذلك ولم يقتر على عياله ولا قصد التباهي فلا يكون ذلك حراما والله أعلم”.

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