قال الكاتب الصحفي جاسر الصقري، أنه في شهر مارس 1991 أي قبل أكثر من ثلاثين عامًا وقع حدثًا تاريخيًا في المملكة في منفذ جديدة عرعر بالحدود الشمالية.

وأوضح جاسر الصقري، عبر مقطع فيديو، أنه حدثت أكبر عملية تبادل للأسرى حيث استقبل المنفذ أكثر من 5 آلاف أسيرًا كويتيًا ومن جنسيات مختلفة كانوا في سجون العراق إبان حرب الخليج الثانية.

وأشار إلى أن الأسرى وصلوا إلى المنفذ عبر 5 دفعات وكل دفعة تأتي حسب سيرها لمدة 12 ساعة من العراق وكان يغلبهم الشوق والحنين والحرية، فيما كان يتم تدوين اسم الأسير ونقله إلى مدرسة سعد بن أبي وقاص بجديدة عرعر ليتم فحصهم طبيًا وتجهيزهم بكافة الملابس والأغراض الشخصية ونقلهم لمطار عرعر ثم لمطار الكويت.