قال القانوني أحمد الشيخي، أنه في قضية من الأعلى على الإطلاق، حكمت محكمة CAS لصالح بريجوفيتش ضد نادي الاتحاد وألزمت النادي بتسديد ٤٠ مليون بالإضافة إلى ١٦٦ ألف تتكرر شهرياً؛ حيث لن يسجل النادي بالصيفية إلا بتسويتها.

وأوضح أحمد الشيخي، عبر قنوات “SSC”، أن اللاعب بريجوفيتش تسبب في 3 قضايا ضد نادي الاتحاد، لافتًا إلى أنه يجب أن يكون اللاعب شارك مع النادي في 70% من مباريات البطولة حتى يستحق الحصول على كامل عقده.

وأشار إلى أن الاتحاد يرى أنه فسخ عقد اللاعب لسبب مشروع وهو قيام اللاعب بسلوك تعسفي وكان قد تم الاتفاق على عقد مع اللاعب وقبل التوقيع عرف اللاعب أن النادي بصدد التوقيع مع لاعب آخر ليتراجع عن توقيع اتفاقية إنهاء العقد بالتراضي، بينما الشيء الإيجابي هو أن محاميي نادي الاتحاد تمكنا من تجنب العقوبات الرياضية مثل المنع من التسجيل.