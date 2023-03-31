كشفت شركة أرامكس “Aramex”، المتخصصة بمجال النقل والإمداد، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: رئيس عمليات التميز والتحسين المستمر: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الصناعية، ومدير المشتريات: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 30 مارس 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة أرامكس