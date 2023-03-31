أوضحت وزارة التجارة، خطوات توثيق المتاجر في “منصة الأعمال” التابعة للمركز السعودي للأعمال بعد نقلها رسمياً من منصة “معروف”.

وذكرت الوزارة، أن الخطوات تتضمن الدخول لمنصة الأعمال، ثم الضغط على أيقونة “التجارة الإلكترونية”، على أن يتم بعد ذلك تقديم الطلب وبعدها يجري الحصول على التوثيق.

وقالت أن نقل عملية التوثيق تأتي بالتكامل مع مجلس التجارة الإلكترونية نتيجة لتطوير إجراءات التوثيق، واشتراط وجود حساب بنكي تجاري للمتجر لتعزيز الموثوقية في تعاملاته المالية، وتجنب عمليات النصب والاحتيال.