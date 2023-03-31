كشفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا.

وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة: مدير أول الإستراتيجية الثقافية وتخطيط الأعمال: شهادة البكالوريوس أو أعلى في تخصص ذي الصلة، مرشد سياحي: شهادة البكالوريوس في تخصص السياحة، أو أي تخصص ذي الصلة.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 30 مارس 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع الهيئة الملكية لمحافظة العلا