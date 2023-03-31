استمر حمد بن عبدالله القسومي، أحد أهالي بريدة، على إقامة مائدة لإفطار الصائمين في منزله، في كل رمضان لمدة 31 عامًا.

وقال حمد القسومي، عبر تقرير لقناة “الإخبارية” إنه يتم توزيع من 1000 إلى 1200 وجبة إفطار يوميا، طوال شهر رمضان، لافتًا إلى إنه ورث عن والده حب الخير والمعروف، كما أنه داوم على هذه العادة في شهر رمضان من كل عام.

ويواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في بريدة، إلى متابعة مجموعة من الضوابط والتعليمات، لمشاريع تفطير الصائمين، والمساهمة في تحقيق رسالة الوزارة وأهدافها.

وصرح إبراهيم الدخيل، مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقصيم، إن: وزارة الشؤون الإسلامية تسعى إلى إحداث الأثر الإيجابي في هذه البلاد المباركة، وذلك ضمن مجالات اختصاصها، مضيفًا أن من ضمن اختصاصات الوزارة الاهتمام بالعمل الإسلامي والدعوي، وأيضا خدمة بيوت الله، في شهر رمضان، وكذلك في باقي شهور السنة.