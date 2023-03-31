كشفت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الدمام، والجبيل، وجازان.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مشغل معدات/ الإنتاج (الدمام)، أخصائي رواتب (الجبيل)، سكرتير تنفيذي (جازان)، مشغل الآلات (الدمام).

وأشار إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 30 مارس 2023م، لافتة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة التصنيع الوطنية