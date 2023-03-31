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صورة من الستينات الميلادية لقصور غرب حديقة الفوطة
صورة من الستينات الميلادية لقصور غرب حديقة الفوطة
منذ 27 دقيقة
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