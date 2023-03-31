بعد توقيع اسطورة كرة القدم البرتغالي كرستيانو رونالدو لنادي النصر في يناير 2023 تستعد اندية دوري روشن السعودي لتعزيز دفتها بلاعبين من الطراز العالمي ، ويأتي ذلك لتجهيز ملف استضافة المملكة العربية السعودية لكاس العالم 2030 .

وبدعم سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيكون الدوري السعودي له شأن وصدى كبير في كرة القدم المحلية والقارية والعالمية، وبدأت تتسابق القنوات في كسب حقوق لبث مباريات الدوري السعودي ليصل لكل انحاء الوطن العربي والعالم أجمع .

حيثُ بدأت الاندية بالتفاوض مع عدد من الاعبين بدعم من وزارة الرياضة على رأسهم وزير الرياضة سمو الأمير عبدالعزيز الفيصل لدعم الاندية بإستقطاب لاعبين عالميين ذو قيمة عالية .

وتُسارع الاندية للتعاقد مع اهم الاعبيين المتاحين في سوق الانتقالات العالمي، واصبحت اندية الدوري السعودي جاهزة لإستقبال اهم الاعبين ومتهيئة وكان تواجد الاعب البرتغالي كرستيانو رونالدو دافع لظهور الكثير من الاعبين في دورينا الذي يسصبح من اقوى الدوريات في العالم العربي وايضا له مكانته الخاصة بين دوريات العالم .