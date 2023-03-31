أفادت منظمة الصحة العالمية، بأن عدد وفيات فيروس كورونا انخفض بنسبة 39% في أربعة أسابيع، كما انخفض عدد الإصابات بنسبة 27%.

وأشارت المنظمة إلى أنه في غضون أربعة أسابيع، تم تسجيل 3.576.996 حالة إصابة و 25.157 حالة وفاة في العالم.

وأصيب قرابة 3.6 مليون شخص بعدوى فيروس كورونا في العالم في الفترة من 27 فبراير إلى 26 مارس هذا العام، وتوفي أكثر من 25 ألفا.

والجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية تلقت اعتبارا من 29 مارس، 761.402.282 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الوباء و 6.887.000 حالة وفاة.