الهلال يكسب شكوى فرانكو ويغلق القضايا الداخلية والخارجية بشكل نهائي

كشفت مصادر صحفية أن إدارة نادي الهلال، أغلقت ملف القضايا الداخلية والخارجية بشكل نهائي، بعد أن أصدرت محكمة التحكيم الدولية «كاس»، حكمها لصالح الأزرق في قضية البرازيلي جابرييل فرانكو.

وأكدت المصادر ذاتها أنه لا يوجد في الوقت الجاري أي قضية صدر فيها حكم، أو منظورة في الجهات القضائية داخليًا وخارجيًا على النادي الأزرق.

يُذكر أن البرازيلي جابرييل فرانكو، لاعب وسط كورينثيانز البرازيلي، كان قد اشتكى الهلال لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على خلفية الاتفاقية التي وُقِّعت بين الطرفين صيف عام 2019، وبعد أن رفض اتحاد اللعبة الدولي ، شكوى اللاعب، اتجه البرازيلي إلى محكمة التحكيم الدولية، التي أيدت حكم «فيفا».