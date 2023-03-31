أعلن بنك التنمية الاجتماعية إطلاق (برنامج مستقبل التنمية) لتمكين الخريجين على تطوير خبراتهم، وجعلهم أكثر تأثيرًا وفاعلية في مجالات العمل.
وأوضح البنك شروط القبول
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- ألا يتجاوز عمر المتقدم 27 عام.
3- أن يكون حاصلاً على البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات الموضحة أعلاه.
4- التقدير العام – المعدل التراكمي (5/3.75) أو (4/3) أو (100/75%).
5- أن يكون حاصلاً على شهادة إجادة اللغة الإنجليزية، بالاختبارات التالية “الآيلتس” أو “التوفل “:
6- درجة اختبار ايلتس: بحد أدنى 6 درجات من إجمالي 9 درجات عام أو أكاديمي
7- درجة اختبار التوفل: 60 – 78 من إجمالي 120 درجة للاختبار عبر الإنترنت، أو 513 -547 من إجمالي667 درجة للاختبار الورقي.
وأشار إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع .
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