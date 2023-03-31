أعلن بنك التنمية الاجتماعية إطلاق (برنامج مستقبل التنمية) لتمكين الخريجين على تطوير خبراتهم، وجعلهم أكثر تأثيرًا وفاعلية في مجالات العمل.

وأوضح البنك شروط القبول

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- ألا يتجاوز عمر المتقدم 27 عام.

3- أن يكون حاصلاً على البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات الموضحة أعلاه.

4- التقدير العام – المعدل التراكمي (5/3.75) أو (4/3) أو (100/75%).

5- أن يكون حاصلاً على شهادة إجادة اللغة الإنجليزية، بالاختبارات التالية “الآيلتس” أو “التوفل “:

6- درجة اختبار ايلتس: بحد أدنى 6 درجات من إجمالي 9 درجات عام أو أكاديمي

7- درجة اختبار التوفل: 60 – 78 من إجمالي 120 درجة للاختبار عبر الإنترنت، أو 513 -547 من إجمالي667 درجة للاختبار الورقي.

وأشار إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع .