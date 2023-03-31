كشف الفنان الكويتي سعد الفرج، عن تفاصيل اعتقال وأسر ابنيه فرج وبدر، أثناء الغزو العراقي للكويت.

وقال خلال لقاء له مع برنامج “ذات مع سامي الجابر” :” أن قوات الاحتلال ألقت القبض على فرج وابن خاله أثناء سيرهما في الشارع، وتم نقلهما إلى مكان لاحتجازهما، وتم إطلاق النار على اثنين أمامهما.”

وأضاف:”!أن ابنه تعرض للتعذيب وعندما عاد إلى المنزل كان مختل “فقد عقله”، ومازال يعاني من الآثار النفسية حتى الآن.”

وتابع:” بدر اختفى 52 يوما، وكانت الدمعة قريبة من عيني، أما والدته وأشقاؤه كانوا يقومون بقراءة القرآن والدعاء له حتى عاد.”

وحول غزو الكويت، قال :” فجأة صحيت الصبح قالوا راحت الكويت”، مُشيرًا إلى أنه كان مُختبئ في شقة ولم يدخل مكتبة طوال فترة الاحتلال .

سعد الفرج: القوات العراقية فترة الغزو جعلوا ابني يشاهد عمليات إعدام حتى فقد عقله #ذات_سعد_الفرج@SamiAlJaber pic.twitter.com/FWK9AfHX85 — ذات مع سامي الجابر (@stvThat) March 30, 2023