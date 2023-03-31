كشف الفنان الكويتي سعد الفرج، عن تفاصيل اعتقال وأسر ابنيه فرج وبدر، أثناء الغزو العراقي للكويت.
وقال خلال لقاء له مع برنامج “ذات مع سامي الجابر” :” أن قوات الاحتلال ألقت القبض على فرج وابن خاله أثناء سيرهما في الشارع، وتم نقلهما إلى مكان لاحتجازهما، وتم إطلاق النار على اثنين أمامهما.”
وأضاف:”!أن ابنه تعرض للتعذيب وعندما عاد إلى المنزل كان مختل “فقد عقله”، ومازال يعاني من الآثار النفسية حتى الآن.”
وتابع:” بدر اختفى 52 يوما، وكانت الدمعة قريبة من عيني، أما والدته وأشقاؤه كانوا يقومون بقراءة القرآن والدعاء له حتى عاد.”
وحول غزو الكويت، قال :” فجأة صحيت الصبح قالوا راحت الكويت”، مُشيرًا إلى أنه كان مُختبئ في شقة ولم يدخل مكتبة طوال فترة الاحتلال .
سعد الفرج: القوات العراقية فترة الغزو جعلوا ابني يشاهد عمليات إعدام حتى فقد عقله #ذات_سعد_الفرج@SamiAlJaber pic.twitter.com/FWK9AfHX85
— ذات مع سامي الجابر (@stvThat) March 30, 2023
سعد الفرج عن غزو الكويت: فجأة صحيت الصبح قالوا راحت الكويت!#ذات_سعد_الفرج@SamiAlJaber pic.twitter.com/m1Sq4d6xTL
— ذات مع سامي الجابر (@stvThat) March 30, 2023
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