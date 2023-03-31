في لافتة رائعة من نوعها، قام مشجعون سويسريون برفع العشرات من الأعلام الفلسطينية خلال مباراة منتخب بلادهم ضد إسرائيل، في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا لكرة القدم “يورو 2024”.

ووثق مقطع فيديو للجماهير السويسرية انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترفع العلم الفلسطيني وبعض اللافتات المنددة بالاحتلال وسياسة الفصل العنصري، على مدرجات ملعب “جنيف”.

وكشف أحد مقاطع الفيديو رفع عشرات المشجعين الأعلام الفلسطينية، وهم يتفاعلون على صوت موسيقى داخل الملعب، فيما يبدو أنها رفعت في وجه اللاعبين الإسرائيليين.

يُذكر أن هناك دول أوروبية شهدت فعاليات مشابهة عندما يتعلق الأمر بوجود فريق إسرائيلي على أراضيها، حيث تظاهر عشرات الأشخاص بمحيط ملعب “تلاغت” في دبلن، عاصمة إيرلندا، في سبتمبر الماضي، قبل انطلاق مباراة منتخبهم ضد إسرائيل تحت 21 عاما..