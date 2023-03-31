كشفت مصادر صحفية عن تفاصيل العرض المقدم من إدارة برشلونة لاستعادة الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة النادي الكتالوني ولاعب باريس سان جيرمان الحالي.

وأفادت المصادر ذاتها بأن برشلونة عرض على ميسي عقدًا لمدة موسم، بالإضافة لموسم آخر اختياري.

وقالت :” أن راتب ميسي مع برشلونة سيتراوح بين 6 و7 ملايين يورو، إلى جانب حصوله على نسبة من الأموال التي سيجلبها من التسويق”.

والجدير بالذكر أن عقد ميسي مع النادي الباريسي سينتهي نهاية الموسم الحالي، ولم يحسم موقفه من التجديد حتى الآن مع نادي العاصمة الفرنسية.