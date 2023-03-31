تنضم سيارة أودي Q5 موديل 2023 إلى فئة السيارات الكروس أوفر الفارهة، وظهرت سيارة اودي Q5 لأول مرة في الأسواق عام 2008.

وتتوفر السيارة بمحركين الأول 4 سلندر سعة 2000 سي سي، ينتج قوة 249 حصان، وعزم دوران 370 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.

بينما المحرك الثاني مكون من 6 سلندر، سعة 3000 سي سي، ينتج قوة 354 حصان، وعزم دوران 500 نيوتن/متر.

وتتميز السيارة بالعديد من التجهيزات منها، مقاعد بها نظام عمل مساج للركاب طوال الطريق، وبها نظام إضاءة شاملة، وشاشة ذكية نظام الوسائط المتعددة MMI.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى فتحات تهوية مرتفعة، وشبك أمامي، وأنابيب عادم تأخذ شكل شبه المنحرف، وشريط كروم ممتد على طول حقيبة السيارة أسفل المصابيح الخلفية.

وتتوفر السيارة بالمملكة بسعر يبدأ من 210 ألف ريال، ويصل الي 350 ألف ريال .