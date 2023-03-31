أكد الناقد الفني عبد الرحمن الناصر، أن ثقافة المشاهد تفوقت على بعض الأعمال الفنية الرمضانية، لافتًا لأن هناك حلقات لم تكن بذلك الثبات في مسلسل “طاش العودة” كما تعودنا.

وقال الناصر، خلال حديثه على برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”:” أن ناصر القصبي وعبد الله السدحان هما الركيزة الأولى في مسلسل “طاش ما طاش” ولا نقاش في ذلك.

وأضاف ؛” أن مرور 12 عامًا على العمل أثّر عليه خاصة بوجود إحساس بالغربة مع بداية العمل وليس بتلك الألفة السابقة؛ ولكن مع استمرارية العمل ستعود هذه الألفة.”

يُذكر أن مسلسل “طاش العودة” يناقش القضايا الاجتماعية للمجتمع في قالب كوميدي لفترة تخطت الـ17 عامًا؛ حيث بدأ في العام 1993 عندما كان يعرض على التليفزيون السعودي قبل أن ينتقل إلى شاشة MBC عام 2006.