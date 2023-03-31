كشفت البروفيسورة هانا بوريانوفا، عالمة الأعصاب بجامعة بورنماوث، كيف يعرف الشخص اذا كان يعاني من النسيان أو الخرف ، قائلة إن عملية شيخوخة أدمغتنا تبدأ في وقت أبكر مما نعتقد، منذ أوائل العشرينات من العمر.

وقالت أن أدمغتنا تبدأ في التقدم في السن بمجرد توقفها عن التطور، وتفقد الروابط بين أجزاء مختلفة منها، لافتة إلى أن النشاط الاجتماعي والرياضة وتناول

الطعام الصحي، يمكن أن يساعدنا جميعا في تكوين روابط دماغية جديدة مع تقدمنا في العمر.

وأبانت أن ما يفصل بين مرض ألزهايمر، أكثر أشكال الخرف شيوعا، عن النسيان الناتج عن التقدم في السن، هو موت الخلايا العصبية في أدمغتنا.

ولفتت إلى أنه عندما يكون شخص ما مصابا بمرض ألزهايمر، فإن دماغه يمر بمرحلة تنكس مرضي بدلا من الشيخوخة بشكل صحي.

وكشفت البروفيسورة بوريانوفا أن ذاكرة السيرة الذاتية للبالغين تصبح ضبابية بعض الشيء بعد أن يبلغوا 65 عاما، فإن ذاكرتهم بالنسبة للحقائق والكلمات يمكن أن تكون أفضل من ذاكرة الشباب.