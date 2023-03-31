أكد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، أنه برئ من الاتهامات الموجهة إليه بشأن مدفوعات ماليّة جرى تسديدها لشراء صمت نجمة أفلام إباحيّة حول علاقة مزعومة معه قبل انتخابات عام 2016.

وقال ترمب في تصريحات له : “إنّ استخدام نظامنا القضائي سلاحًا لمعاقبة خصم سياسي، صادَفَ أنّه رئيس للولايات المتحدة والمرشّح الجمهوري الأبرز لمنصب الرئيس، لم يحدث من قبل على الإطلاق”، مضيفاً “أعتقد أنّ هذه الملاحقة سترتدّ عكسيًّا وبشكل هائل على جو بايدن”.

وأضاف ترمب الذي نظّم أوّل مهرجان انتخابي له نهاية الأسبوع الماضي ” سنهزم جو بايدن ونطرد فلول هؤلاء الديمقراطيّين المحتالين من البيت الأبيض”.

وتابع “الشعب الأميركي يعلم جيدا ما يفعله الديمقراطيون. الديمقراطيون مذنبون باستغلال نظام العدالة ضد خصم سياسي”.