وثّق مقطع فيديو لحظة وصول فرق الهلال الأحمر بعد دقائق من الاتصال عليهم لإسعاف أحد المعتمرين .

وسمع في المقطع مواطن عربي يقول:” نشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين، النهاردة اتصلنا على الإسعاف لأحد المعتمرين كان يعاني من ألم شديد”، لافتًا أنه بمجرد الاتصال أسرعت الفرق للوصول وإسعاف المعتمر .”

وأضاف:” أن الإسعاف قام بنقل المعتمر على الفور إلى المستشفى، وأشاد بوزارة الصحة وبخدمة المعتمرين التي تتم على أكمل وجه، مُشيرًا إلى أن هيئة الهلال الاحمر تقوم بدورها على أكمل وجه .

وقدم المواطن الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الجهود المبذولة لخدمة معتمري بيت الله .