وثّق مقطع فيديو لحظة وصول فرق الهلال الأحمر بعد دقائق من الاتصال عليهم لإسعاف أحد المعتمرين .
وسمع في المقطع مواطن عربي يقول:” نشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين، النهاردة اتصلنا على الإسعاف لأحد المعتمرين كان يعاني من ألم شديد”، لافتًا أنه بمجرد الاتصال أسرعت الفرق للوصول وإسعاف المعتمر .”
وأضاف:” أن الإسعاف قام بنقل المعتمر على الفور إلى المستشفى، وأشاد بوزارة الصحة وبخدمة المعتمرين التي تتم على أكمل وجه، مُشيرًا إلى أن هيئة الهلال الاحمر تقوم بدورها على أكمل وجه .
وقدم المواطن الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الجهود المبذولة لخدمة معتمري بيت الله .
متداول: مواطن عربي يوثق لحظة وصول فرق الهلال الأحمر بعد دقائق من الاتصال عليهم لإسعاف أحد المعتمرين #العربية_في_رمضان #السعودية pic.twitter.com/3nn9tTeGeT
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 30, 2023
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