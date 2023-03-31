في موقف نبيل يعكس الجهود الجبارة التي يقوم بها رجال الأمن لخدمة المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام، خطف تصرف رجل أمن ساعد بعض المعتمرين قلوب العديد ، بعد أن انتشر فيديو يوثق ما فعله .

وأظهر الفيديو رجل الأمن وهو يساعد معتمرين أجانب في مفاصلة سائق أجرة لنقلهم وعدم استغلالهم ورفع الأسعار.

وتحدث رجل الأمن مع سائق الأجرة، وجادله حول ثمن الأجرة ، قائلًا للسائق: “كم فلوس.. ليش 30 .. العداد هناك 10 ريالات”، ثم وجه المعتمر بركوب سيارة الأجرة، مؤكدًا عليه ضورة الاكتفاء بدفع 10 ريالات فقط.