حقق المبتعث السعودي خالد الشمراني، المركز الأول على مستوى العالم للكشف عن الثغرات الأمنية؛ حيث تفوق على 60 فريقًا تقنيًا عالميًا.

وقال الشمراني خلال حديثه على برنامج الراصد المُذاع على قناة الإخبارية: “مسابقات الأمن السيبراني تتنوع فيما يسمى مسابقات لها أهداف مع الجانب الأكاديمي ومسابقات لها أهداف مع الجانب الصناعي.”

وأضاف: “المسابقة التي شاركنا فيها في السنوات الماضية؛ كنا نعمل على شقين؛ حيث نعمل على الأداة المستخدمة أو أداة الوطني كما نسميها، وتكون مارست الكثير من السيناريوهات التي تحدث في الأنظمة والحكومات.”

ومن جانبه، أكد أن المسابقة تعد هي الأقوى على مستوى العالم، حيث يشارك بها 60 فريقًا تقنيًا عالميًا.