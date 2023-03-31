تسبب انهيار أرضية معبد هندوسي في الهند، أمس الخميس، في مقتل وإصابة العشرات، وفتحت السلطات المحلية تحقيقًا في الحادث.

وقال مسؤول في الشرطة :” أن عمليات الإنقاذ متواصلة، فيما نقل الناجون إلى المستشفى.”

ويُشار إلى أن الضحايا سقطوا في بئر محاط بسلالم تستخدم في الطقوس الدينية عندما انهارت أرضية المعبد التي تغطيها تحت ثقل الحضور.

وأضاف مسؤول كبير بالحكومة المحلية :” أنقذنا 18 شخصًا، وعُثر على 35 من القتلى بينما أصيب 16 آخرون»،

فيما أكدت وسائل إعلام محلية أن 75 على الأقل من أفراد الجيش وفرق الإنقاذ عملوا على مدار اليوم لإزالة الركام، مستخدمين الحبال والسلالم لانتشال من سقطوا في البئر.