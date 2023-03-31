رحل عن عالمنا اليوم الجمعة وزير الصحة الأسبق الدكتور أسامة شبكشي عن عمر يناهز 80 عامًا.

وسيُصلى عليه بعد صلاة العصر اليوم في مسجد الجفالي بجدة ومن ثم يدفن بمقبرة أمنا حواء.

ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفقيد، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وولد الدكتور “شبكشي “(عام 1943م/ 1363هـ) في حارة المظلوم بمدينة جدة، وبدأ تعليمه في مدرسة الفلاح لمن هم دون سن السابعة، ثم انتقل للدراسة في السودان مع ابن عمه هشام الشبكشي، ومنها إلى لبنان.

ويُذكر أن الفقيد عمل عضو مجلس إدارة مركز الملك فهد للعلوم الطبية، كما أنه عمل في عدة مناصب في جامعة الملك عبدالعزيز آخرها مديرا للجامعة، وعين وزيرا للصحة من عام 1995 إلى 2003، وبعدها تم تعيينه مستشارا بالديوان الملكي.