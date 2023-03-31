قامت بنات أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد الأميرات” الجوهرة والعنود ومضاوي” ، وحرمه الأميرة الهنوف بنت تركي الفرم الحربي، بزيارة للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة حائل “رفاق” .

واطلعت الأميرات على برامج “رفاق”، ثم تجولن داخل مقر الجمعية، واطلعن على أقسامه وعمل كل قسم وفي النهاية، وزعت الأميرات عددًا من الهدايا لأبناء وبنات الأيتام.

من جهته، شكر مجلس إدارة جمعية “رفاق” الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود أمير منطقة حائل، على زيارة الأميرات، والتي كان لها وقع جميل وتركت أثرًا ملموساً على بنات وأبناء “رفاق”.