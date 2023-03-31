شيع مساء اليوم جنازة وزير الصحة الأسبق أسامة شبكشي، وجرى نقله عبر عربة الإسعاف إلى مقبرة أمنا حواء بجدة لكي يوارى الثرى.

وشهدت الجنازة بحضور جموع غفيرة من معارفه وأسرته وزملائه، وتم أداء الصلاة عليه في مسجد الجفالي، وفقا لقناة الإخبارية”.

يذكر أن شبكشي توفى عن عمر يناهز 80 عاما بعد معاناة مع المرض.