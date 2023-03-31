شيع مساء اليوم جنازة وزير الصحة الأسبق أسامة شبكشي، وجرى نقله عبر عربة الإسعاف إلى مقبرة أمنا حواء بجدة لكي يوارى الثرى.
وشهدت الجنازة بحضور جموع غفيرة من معارفه وأسرته وزملائه، وتم أداء الصلاة عليه في مسجد الجفالي، وفقا لقناة الإخبارية”.
يذكر أن شبكشي توفى عن عمر يناهز 80 عاما بعد معاناة مع المرض.
فيديو | ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً))..
لقطات من نقل جثمان وزير الصحة الأسبق د. أسامة شبكشي إلى المقبرة #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/tuX7stCThh
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 31, 2023
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