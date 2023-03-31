شدد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم على الحكام بعدم إيقاف المباريات للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار خلال شهر رمضان.

وأكد الاتحاد الفرنسي في رسالته إلى الحكام على عدم إيقاف المباريات للسماح للاعبين بالإفطار وهو ما يمثل عدم احترام للوائح النظام الأساسي

وأضاف “أنه يجب عدم وجود أي تمييز بين الجميع أو اعتداء على كرامة أي شخص بسبب معتقداته السياسية والدينية وللحفاظ على قيمة الجمهورية الفرنسية”، لافتاً إلى أن أي شخص ينتهك تلك التعليمات سيتم حظره.

وجاء ذلك مغايرا لما سمحت به رابطة الدوري الإنجليزي “بريميرليج” بإيقاف المباريات للسماح للاعبين بالإفطار خلال شهر رمضان