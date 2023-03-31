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الجمعة31 مارس

بالفيديو .. استقبال مرتضى منصور على أبواب الزمالك بالطبل والمزمار

منذ 6 دقيقة
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بالفيديو .. استقبال مرتضى منصور على أبواب الزمالك بالطبل والمزمار
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وكالات

تلقى المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، حفاوة كبيرة لحظة قدومه إلى مقر ناديه.

وجرى استقبال مرتضى منصور على أبواب نادي الزمالك بالطبل البلدي والمزمار والهتافات.

وكانت هيئة مفوضي الدولة في محكمة القضاء الإداري المصرية قد أوصت، بعزل مرتضى منصور من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك، وإلزام مجلس الإدارة بالدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد له.

يذكر أن مرتضى أمضى فترة عقوبة السجن لمدة شهر تنفيذا للحكم الصادر ضده بعد اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري.

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