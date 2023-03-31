كشف رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى عن سبب رؤيتنا السماء سقفا ماديا ، وسبب اللون الأزرق الذي نراه فيها وكأنه سقف.

وقال العيسى خلال لقائه في برنامج بالتي هي أحسن على قناة mbc أن الله تعالى قال في كتابه: “وجعلنا السماء سقفا محفوظا” ثم قال بعد ذلك مباشرة : ” وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون” أي أن الشمس والقمر في الفضاء ولكننا نراهما في رأي العين كأنهما في نفس تكوين السماء والذي أخبرنا عن أن السماء سقف هو الذي قال أن هناك فضاء تسبح فيه الكواكب والنجوم التي نراها.

وتابع أن هذا معناه بأن ما فوقنا هو فضاء وليس سقفا ماديا بل هو سقف بحسب رأي العين بهدف الانتفاع به وكل هذا جاء في سياق قرآني واحد وهذا يعني أن الله تعالى يخاطبك بما تراه عينك والذي تراه أزرق في السماء وكأنه سقف هو بسبب تشتيت الغلاف الجوي الأرضي لضوء الشمس.