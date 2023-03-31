قال نائب الرئيس التنفيذي لقطار الحرمين، ريان الحربي، إن سعر “تذكرة جدة-مكة” هي 23 ريالًا للتذكرة، وذلك ابتداءً من شهر رمضان المبارك.

وأضاف أن تكلفة أجرة موقف المركبات ريالًا واحدًا فقط في الساعة، لافتا إلى أنه تشغيل أكثر من 100 رحلة يومياً بين محطات القطار خلال شهر رمضان المبارك.

ونوه بأن محطة السليمانية تعد محطة رئيسية لسكان جدة ما بين التنقل إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال هذا الشهر، متطلعا بأن تكون هذه المحطة هي الخيار الوحيد والأمثل والأفضل لسكان جدة للانتقال إلى مكة لأداء العمرة.