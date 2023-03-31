عبَّرت زائرتان من مصر عن فرحهما بالقدوم إلى المسجد النبوي الشريف، قائلتان إن أهل المدينة من أفصل الناس.

وقالت الزائرة المصرية القادمة من مدينة الإسكندرية، لقناة الإخبارية أنها سعيدة بزيارة المسجد النبوي، وذرفت دموعها تعبيرًا عن حبها للنبي صلى الله عليه وسلم.

وتابعت الزائرة المصرية أنا قدمت للمدينة المنورة اليوم، وقالت إن أهل المدينة من أفضل الناس وإنهم «ناس أصيلة».