ينوي سيرجيو راموس لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الانتظار لحين معرفة قرار ناديه الباريسي بشأن تمديد العقد.

وبحسب صحيفة “ماركا” فإن راموس يريد الاستماع أولًا رفقة وكيله رينه راموس، لمسؤولي باريس سان جيرمان، حيث ينوي الجلوس مع شقيقه ووكيل أعماله لمعرفة موقف النادي الفرنسي.

ولم يحسم راموس حتى الآن موقفه من العرض المقدم من قبل نادي الهلال علمًا بأنه سيمنحه راتبًا سنويًا يصل إلى 30 مليون يورو.

وذكرت ماركا أن أولوية راموس هي البقاء في الملاعب الأوروبية ما يدفعه للانتظار حتى اللحظة الأخيرة لمعرفة موقف إدارة باريس منه، قبل حسم موقفه من عرض الهلال.