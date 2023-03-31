كشف دكتور عبدالله معيوف العنزي، باحث ومختص في علاج سلوك التدخين كيف نستفيد من شهر رمضان في الإقلاع عن التدخين.

وقال العنزي لقناة العربية أن رمضان فرصة ذهبية للإقلاع عن عادات سيئة كثيرة منها الإقلاع عن التدخين نظراً لأن الصائم يمتنع عن التبغ لساعات طويلة.

ونصح العنزي المدخنين والمدخنات باستشارة الطبيب لأخذ خطة علاجية تساعدهم في الإقلاع.