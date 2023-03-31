جسد الفنان عبدالله السدحان شخصية السائح الذي يورط نفسه في مشاكل ويضايق بتصرفاته الآخرين عندما يذهب لخارج موطنه.

ونزل “السدحان” في الحلقة التاسعة من مسلسل “طاش ما طاش” في أحد الفنادق وبمجرد رؤيته لنزيل من بلدته انطلق في الحديث معه بطريقة تضايقت النزيل.

ولم يكتفى “السدحان” بذلك بل تسبب في عدة مشاكل ورطته في إحدها مع سائح آخر بسبب دخوله لغرفته عن طريق الخطأ، كما أوقع نفسه في مواقف محرجة، ومنها سقوطه في مسبح أثناء تصويره مقطع على “سناب شات” برغم أن عدد متابعينه لا يتعدى 7 متابعين.