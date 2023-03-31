جسد الفنان عبدالله السدحان شخصية السائح الذي يورط نفسه في مشاكل ويضايق بتصرفاته الآخرين عندما يذهب لخارج موطنه.
ونزل “السدحان” في الحلقة التاسعة من مسلسل “طاش ما طاش” في أحد الفنادق وبمجرد رؤيته لنزيل من بلدته انطلق في الحديث معه بطريقة تضايقت النزيل.
ولم يكتفى “السدحان” بذلك بل تسبب في عدة مشاكل ورطته في إحدها مع سائح آخر بسبب دخوله لغرفته عن طريق الخطأ، كما أوقع نفسه في مواقف محرجة، ومنها سقوطه في مسبح أثناء تصويره مقطع على “سناب شات” برغم أن عدد متابعينه لا يتعدى 7 متابعين.
وش يصير لما تدخل غرفة غلط بالفندق😏🤣#طاش_العودة#رمضان_يجمعنا#MBC1#Shahid @algassabinasser @Abdulsadhan
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/UIEH32quDZ pic.twitter.com/ogA6H79DIN
— MBC1 (@mbc1) March 31, 2023
هذه نهاية اللي يصوّر سناب في مرافق الفندق 😂#طاش_العودة#رمضان_يجمعنا#MBC1#Shahid @algassabinasser@Abdulsadhan
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/pUp3CDoWS6 pic.twitter.com/eoi78Qq35B
— MBC1 (@mbc1) March 31, 2023
النشبة اللي ما ودك تقابله بالسفر💔😂#طاش_العودة#رمضان_يجمعنا#MBC1#Shahid @algassabinasser@Abdulsadhan
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/H412PCkgts pic.twitter.com/jQo45s5TFK
— MBC1 (@mbc1) March 31, 2023
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