حل لاعب نادي ميتلاند الدنماركي الحالي، ونادي الزمالك السابق إمام عاشور ضيفا اليوم على برنامج “رامز نيفر إند”.

ووقع حظ “إمام عاشور” اليوم في الوقوع في مقلب المطعم الطائر، وهو عبارة عن تواجده في أحد المطاعم المتواجدة في الهواء، ثم يحدث عطل فني في المطعم أثناء تواجده في الهواء، وهو ما يستغله رامز جلال من أجل إجراء “المقلب”.

وانفعل إمام عاشور، على رامز جلال، وانهال عليه بالضرب، عقب اكتشافه مقلب الأخير .

وردد “إمام عاشور” خلال اعتدائه على رامز جلال: “والله حرام عليك يا رامز، حرام عليك والله، هتموت حد بالمقالب دي والله، حرام عليك”.