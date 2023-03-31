أعلنت جامعة طيبة عن توفر عدد من الوظائف الاكاديمية الشاغرة في العديد من التخصصات التي ترغب الجامعة في شغلها بنظام التعاقد للسعوديين ، وذلك للمسميات الوظيفية : أستاذ ، أستاذ مساعد و أستاذ مشارك .

وحددت الجامعة الشروط المطلوبه والتي تتمثل في : أن يكون المتقدم/ـة سعودي/ـة الجنسية ، أن يكون حاصل على الدرجة العلمية المحددة للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم على أن يرفق إثبات المعادلة من وزارة التعليم مع إرفاقها مع مستندات التقديم ، امتداد تخصص البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في ذات التخصص المراد التقديم عليه ، حصول المتقدم/ـة على تقدير جيد جداً فما فوق في درجة البكالوريس ، أن تكون دراسة جميع المؤهلات ( بكالوريوس ــ ماجستير ــ دكتوراه ) بنظام الانتظام ، أن ينطبق على المتقدم/ــة شروط لائحة تعيين السعوديين في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحة ونظام المجلس العلمي في الجامعة ، اجتياز الإجراءات النظامية المحددة في الجامعة ، ألا يكون موظف في جهة حكومية ، أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن لايكون محكوم عليه بحد شرعي أو اي جريمة مخله في الشرف والأمانة ، بالإضافة ارفاق جميع المستندات المطلوبة من مؤهلات ومعدلات وخبرات في طلب التوظيف الالكتروني .

ونوهت جامعة طيبه أن التقديم لا يعتبر ترشيحاً نهائياً ، و على المتقدم/ـة الاطلاع على الوظائف المتوفرة وتحديد القسم والتخصص التي تتوافق مع المؤهلات الحاصل/ـه عليها ، بعد تحديد الوظيفة المناسبة يتم استكمال تعبئة طلب التوظيف الالكتروني عبر البوابة الالكترونية للتوظيف على موقع الجامعة و إرفاق جميع المستندات المطلوبه ، كما أن الأولية لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للأبتعاث الغير حاصلين على وظيفة حكومية و اولوية القبول لمن لدية انتاج علمي منشور أو مقبول للنشر في المجلات العلمية المعتمدة ، و يتم القبول بعد تحقق الشروط و اجتياز آلية المفاضلة التي تقرها الجهة ، بالإضافة إلى انه لا يمكن التعديل على طلب التوظيف بعد انتهاء فترة التقديم ، وأن صحة البيانات و اكمال المرفقات شرط أساسي لقبول طلب الترشيح وفي حال خلاف ذلك سيتم إلغاء الطلب .

واضافت الجامعة أن المستندات المطلوب ارفاقها : الهوية الوطنية و السيرة الذاتية .

• المؤهلات ( البكالوريس ــ الماجستير ــ الدكتوراة ) مع المعادلات للحاصلين عليها من الخارج.

• للمتقدمين على وظائف ( أستاذ ــ أستاذ مشارك ) ارفاق مايفيد منح الدرجة العلمية على أن تكون من جامعة سعودية أو جامعة موصى بها .

ولمزيد من المعلومات دعت الجامعة المتقدمين زيارة البوابة الالكترونية:هنا