علق تشافي هرنانديز مدرب برشلونة، على عودة ميسي لبرشلونة في حال لم يجدد عقده مع باريس سان جيرمان .

وقال تشافي خلال مؤتمر صحفي : “أعتقد أنه ليس الوقت المناسب للحديث عن هذا.. ننافس على لقبين هذا الشهر وليس هذا الوقت المناسب للتطرق إلى هذا”.

لكنه عاد وشدد على أنه سيكون “أول من يدعم” عودته لارتداء قميص “البلاوغرانا”.

وأوضح: “أنا وميسي أصدقاء وبيننا تواصل قوي، من هنا إلى إمكانية ضمه يوجد وقت طويل، سأكون أول من يدعم عودته”.

وأشار تشافي إلى أنه لكي تتحول مسألة صفقة ميسي إلى حقيقة “ينبغي أن تحدث العديد من الظروف” موضحاً أيضاً أن عودته ستعتمد على “إرادة” اللاعب.

وأضاف: “إذا أراد العودة، سنستمع إليه. سأكون الأول الذي ينضم إلى الرأي المطالب بضمه” لكنه أكد أن الفريق يركز حاليا على الفوز بالألقاب في فترة “ما بعد ميسي”.