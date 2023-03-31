قلد الفنان خالد الفراج، شخصية الباحث والمفكر عموري، خلال حلقة اليوم من برنامج “ستوديو 23” الساخر المذاع على قناة إم بي سي.

وظهر الفراج المشهد التمثيلي بنفس ستايل وإطلالة عموري، وقال إنه لا يوجد سحر وهو شيء غير ملموس وغير حسي، وهذا الكلام غير صحيح.

ودخل الفراج في نقاش حاد مع شخص كان يجلس بجواره في الاستوديو والذي يتقمص دور “ساحر تائب”، وطلب منه تحويل مقدم البرنامج، ووافق على تحويله إلى أرنب ولكنه فشل في النهاية.

كما شهدت الفقرة قيام الفراج بتنفيذ تجربة استحضار الجن، حيث وقف بين عدد من الأحجار الموضوعة على الأرض ثم اختفى، وعاد مرة ثانية إلى نفس الكرسي الذي كان يجلس عليه.