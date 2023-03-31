كشف وزير الموارد البشرية أحمد الراجحي أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان دعم القطاع الخاص في بداية الرؤية وبعد الاجتماع مع رجال الأعمال .

وقال “الراجحي” خلال لقائه في برنامج “حكاية وعد” أن ولي العهد وجه خلال ذلك الاجتماع بحصر مستحقات القطاع الخاص المتأخرة لدى الجهات الحكومية ووعد بوضع الحلول العاجلة لإنهائها.

من جانبه قال مساعد وزير المالية الأستاذ هندي السحيمي أن مرحلة جمع وحصر مستحقات القطاع الخاص لدى الجهات الحكومية مرت بمراحل صعبة وأرقام تتضاعف أمام اللجنة وصلت إلى 94 مليار ريال.