تم إنقاذ امرأة، 36 عامًا، من داخل مقبرة، بعدما تم اختطافها ودفنها حية في مقابر مدينة فيسكوندى دى ريو برانكو بولاية ميناس جيرايس.

وأبلغ مجموعة من العاملين في القبور السلطات البرازيلية، بعد أن لاحظوا وجود آثار من الدماء حول أحد القبور كان مغطى بأسمنت غير جاف، وعندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث وأزالوا الأسمنت سمعوا صرخات امرأة تطلب “النجدة”، وعندما فتحوا المقبرة، وجدوا امرأة مصابة بجروح في الرأس وعدة جروح في جسدها، بحسب ديلي ميل.

وحسب الصحيفة، قامت السلطات بالاتصال بالخدمات الطبية الطارئة وتم نقل المرأة – التي لم يُكشف اسمها – إلى مستشفى لتلقي العلاج.

والمرأة التي تم العثور عليها داخل القبر لها تاريخ في السرقة وتجارة المخدرات، وأعلنت أنها كانت في المنزل برفقة زوجها، عندما اقتحم “شخصان مقنعان” منزلهما وقام باختطافها.