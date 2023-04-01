أوضح رئيس قسم الباثولوجيا المناعية في مستشفى الملك فيصل التخصصي د. أشرف الدادا أن احتمالات انتقال عدوى فيروس ماربورغ ضئيل جداً ويكون بالاحتكاك المباشر ولمس الإفرازات المعدية.

وقال “الدادا” خلال مداخلة مع قناة العربية أن فيروس ماربورغ من الفيروسات “المقيمة” من قبل منظمة الصحة العالمية ويصعب التخلص منه.

وتابع “الدادا” أن فيروس ماربورغ عمره 60 عاما ويعد من أخطر الفيروسات.

#نشرة_الرابعة | رئيس قسم الباثولوجيا المناعية في مستشفى الملك فيصل التخصصي د. أشرف الدادا: فيروس #ماربورغ عمره 60 عاما ويعد من أخطر الفيروسات pic.twitter.com/6MKRbVz9pM — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 31, 2023

#نشرة_الرابعة | رئيس قسم الباثولوجيا المناعية في مستشفى الملك فيصل التخصصي د. أشرف الدادا: فيروس #ماربورغ من الفيروسات "المقيمة" ويصعب التخلص منه pic.twitter.com/oPwdVrMrQm — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 31, 2023