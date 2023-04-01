أعلن نادي الفتح تمديد عقد اللاعب محمد الفهيد قائد الفريق الأول لكرة القدم حتى موسم 2025.

وجاء ذلك بعد توصية فنية من اليوناني دونيس مدرب الفريق.

وأبدى اللاعب فرحته بالتجديد، متمنيا بأن تكون المواسم القادمة تليق بطموح وتطلعات الإدارة ومدرج الفتح.