روى المحامي عبدالله الخنفري حكاية شخص نُصب عليه في 400 ألف ريال.

وقال الخنفري خلال “بودكاست الرسالة” أن الضحية كان يتفق مع النصاب على شراء سيارة وطلب منه عربون 400 ألف ريال.

وتابع أن النصاب أوهم ضحيته أنه شخصية اعتبارية ومعروف ومحل ثقة .

ولفت المحامي إلى أن القانون لا يحمي المغفلين ، مشيراً إلى أن المحتالين يتفننون في أساليب النصب.

«القانون لا يحمي المغفلين» .. المحامي عبدالله الخنفري يبين كيف يتم الاحتيال والنصب على البعض بسبب الثقة#بودكاست_رسالة#الرسالة pic.twitter.com/4uls1QgtCd — قناة الرسالة (@alresalahnet) March 31, 2023