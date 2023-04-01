أثنى نونو سانتو المدير الفني للاتحاد، على تجربته في دوري روشن السعودي، موضحا أنه جاء المملكة ليعيش تجارب ومواقف جديدة ويختبر ثقافة أخرى مما سيجعله إنسانًا أفضل.

وقال سانتو إنه درس الدوري السعودي وشاهد بعض مبارياته قبل التوقيع للاتحاد، مشيرا: “منذ تحدث معي النادي وأنا أعلم أنني سآتي لدوري تنافسي للغاية مع بيئة جديدة ومختلفة.. كنا نعلم حجم المنافسة وقد شاهدنا عديد المباريات والحقيقة أنه دوري صعب جدًا”.

وحول الحياة في المملكة، لفت: “هي تجربة جديدة ومختلفة، وحين تخطو مثل تلك الخطوة يجب أن تكون مستعدًا للتغيير، سواء تغيير البلاد أو الثقافات”.

وتابع:الأمر يعود لنا للتأقلم مع تلك الحياة الجديدة في نفس الوقت، فالأمر مفيد لنا كبشر أن نخوض تجارب جديدة ونُجرب ثقافات وبلاد ومواقف جديدة ونقابل أشخاصًا جدد، هذا الأمر سيجعلني إنسانًا أفضل ولهذا أنا هنا في السعودية.