فاز فريق الزمالك المصري، على ضيفه المريخ السوداني بنتيجة “4-3″، على ملعب القاهرة الدولي، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الرابعة في المسابقة.

وسجل الزمالك، في الدقيقة الأولى عن طريق مصطفى شلبي، كما أحرز ناصر منسي الهدف الثاني عند الدقيقة الثالثة.

فيما أحرز رمضان الهدف الأول للمريخ عند الدقيقة السابعة، بينما سجل الجزولي نوح التعادل عند الدقيقة 48.

كما تقدم المريخ عند الدقيقة 56 بهدف سجله باولو سيرجيو، بينما تعادل الزمالك عند الدقيقة 64 عن طريق ناصر منسي.

وأحرز ناصر منسي الهدف الثالث له والرابع للزمالك، ليحسم النقاط الثلاث لفريقه.